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Bir Gece Masalı 2. bölümüyle reytingleri 2’ye katladı! | Bir Gece Masalı 3. bölüm fragman izle

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı “tüm kategorilerde” dün akşamın çok izlenen yapımı oldu.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 11:10 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 11:42
Bir Gece Masalı 2. bölümüyle reytingleri 2’ye katladı! | Bir Gece Masalı 3. bölüm fragman izle

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Yapımını NGM'nin üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi, masalsı ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, ikinci bölümünde de sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı ve övgü dolu yorumlar aldı.

Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan ikinci bölümü

Tüm Kişiler'de %8,64 reyting ve %26,37 izlenme payı,

AB'de %6,97 reyting ve %22,53 izlenme payı,

20+ABC1'de ise %8,30 reyting ve %24,17 izlenme payı

alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

2.Bölüm'de neler yaşandı?

CANFEZA, SELİM'E EVET DEMEK ZORUNDA KALDI. PEKİ, MAHİR'İN NİKAH ŞAHİDİ OLDUĞU NİKAH KIYILACAK MI?

Canfeza bu kez Selim ile nikah masasına oturmak zorunda kaldı. Düğünden kaçan Canfeza'nın, Kürşat'ın kızı olduğunu öğrenen Mahir bu gerçekle yıkılır. Babasının intikamı ile kalbi arasında kalan Mahir, Canfeza'yı teslim etmek zorunda kalır. Mahir'in kendisini kurtaracağını düşünen Canfeza ise Selim ile bir kumar oynar. Selim, Mahir'in onunla değil babası ve kendisi ile hesabı olduğu söyler.

Canfeza buna inanmayınca da kanıtlamak için bir teklifte bulunur. Nikah saatine kadar Mahir onu kurtarmak için hamle yaparsa, Selim evlenmekten vazgeçecektir. Tersi olursa da Canfeza ona evet diyecektir. Çok zor bir karar veren Mahir, malların yerini öğrenmek ve Kürşat'tan intikam almak için Canfeza'nın beklediği hamleyi yapamaz ve kendini nikah masasında şahit olarak bulur. Verdiği sözü tutan Canfeza, Selim'e evet der. Peki nikah bu kez tamamlanacak mıdır? Mahir kararından vazgeçecek midir?

Dizinin bölüm sonrasında yayınlanan 3. Bölüm tanıtımı şimdiden merak uyandırdı. Dizi ve tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz YouTube'da trendlere girdi.

3. bölüm tanıtımı için tıklayınız

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

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