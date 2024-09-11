Bir Gece Masalı 2. bölümüyle reytingleri 2’ye katladı! | Bir Gece Masalı 3. bölüm fragman izle

20+ABC1'de ise %8,30 reyting ve %24,17 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

2.Bölüm'de neler yaşandı? CANFEZA, SELİM'E EVET DEMEK ZORUNDA KALDI. PEKİ, MAHİR'İN NİKAH ŞAHİDİ OLDUĞU NİKAH KIYILACAK MI? Canfeza bu kez Selim ile nikah masasına oturmak zorunda kaldı. Düğünden kaçan Canfeza'nın, Kürşat'ın kızı olduğunu öğrenen Mahir bu gerçekle yıkılır. Babasının intikamı ile kalbi arasında kalan Mahir, Canfeza'yı teslim etmek zorunda kalır. Mahir'in kendisini kurtaracağını düşünen Canfeza ise Selim ile bir kumar oynar. Selim, Mahir'in onunla değil babası ve kendisi ile hesabı olduğu söyler.

Canfeza buna inanmayınca da kanıtlamak için bir teklifte bulunur. Nikah saatine kadar Mahir onu kurtarmak için hamle yaparsa, Selim evlenmekten vazgeçecektir. Tersi olursa da Canfeza ona evet diyecektir. Çok zor bir karar veren Mahir, malların yerini öğrenmek ve Kürşat'tan intikam almak için Canfeza'nın beklediği hamleyi yapamaz ve kendini nikah masasında şahit olarak bulur. Verdiği sözü tutan Canfeza, Selim'e evet der. Peki nikah bu kez tamamlanacak mıdır? Mahir kararından vazgeçecek midir?