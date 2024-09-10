Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan! Alan'da Yarı Final Heyecanı!
Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan! Alan'da Yarı Final Heyecanı!
Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 11 Eylül Çarşamba akşamı 13. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 29 yarışmacı ve 29 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.
Finalde ise bütün alanı alması durumunda kazanacağı büyük ödül ise 1 Milyon TL olacak.