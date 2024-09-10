Alan’da yarı final heyecanı!

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 11 Eylül Çarşamba akşamı 13. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 29 yarışmacı ve 29 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.