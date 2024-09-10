10 Eylül 2024 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Maddi anlamda lüks harcamalar yapabilmek için elinize imkan geçecek hem günün akşam saatlerini hem de paranızı kendinize ayırabileceksiniz.

OĞLAK Kariyer konusunda uyumlu olduğunuzu görmek size oldukça iyi gelebilir. Aşk hayatınızdaki bazı gelişmeler pek hoşunuza gitmese de ustalıkla üstesinden gelebilirsiniz.

KOVA Bugünlerde zamanınızı aileniz ve çevreniz yerine entelektüel konulara da harcamanız mümkün. Kendinizle de ilgilenme fırsatınız olacak.

BALIK Son zamanlardaki bu her şeyi boşvermiş hallerinizin geçici olduğunu bilin.

Aktiflik kafa karışıklığı getirebilir ancak iyi de gelecek.