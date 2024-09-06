Televizyonseverler, 6 Eylül'de ekranda hangi yapımların olduğunu merak ediyor. Günün belirli saatlerinde diziler, filmler ve yarışma programlarıyla dolu bir yayın akışı, izleyicilerin planlarını yapmasına yardımcı oluyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları, güncel yayın akışlarını düzenli olarak duyurarak izleyicilere rehberlik ediyor. Bu akşam hangi diziler ve programlar ekranda olacak? İşte 6 Eylül 2024 Cuma günü TV yayın akışıyla ilgili tüm detaylar...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Lingo Türkiye
14.30 Seksenler
15.45 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kara Ağaç Destanı
23.30 Yabancı Sinema "Büyük Gözler"
01.35 Seksenler
02.55 Gönül Dağı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
22:45 Hızlı ve Öfkeli 8
01:30 Taş Kağıt Makas
04:30 Kalbim Ege'de Kaldı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını / İkinci Sezon İlk Bölüm
23:00 Yalı Çapkını / İkinci Sezon Finali
01:30 Güzel Köylü
03:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk