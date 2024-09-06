Televizyonseverler, 6 Eylül'de ekranda hangi yapımların olduğunu merak ediyor. Günün belirli saatlerinde diziler, filmler ve yarışma programlarıyla dolu bir yayın akışı, izleyicilerin planlarını yapmasına yardımcı oluyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları, güncel yayın akışlarını düzenli olarak duyurarak izleyicilere rehberlik ediyor. Bu akşam hangi diziler ve programlar ekranda olacak? İşte 6 Eylül 2024 Cuma günü TV yayın akışı yla ilgili tüm detaylar...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

22:45 Hızlı ve Öfkeli 8

01:30 Taş Kağıt Makas

04:30 Kalbim Ege'de Kaldı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını / İkinci Sezon İlk Bölüm

23:00 Yalı Çapkını / İkinci Sezon Finali

01:30 Güzel Köylü

03:30 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk