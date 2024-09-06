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TV yayın akışı 6 Eylül Cuma | Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?

Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var sorusunun cevabı merak konusu oldu. Akşam ailesiyle keyifli vakit geçirmek isteyenler kanalların yayın akışlarını araştırmaya başladılar. Peki bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1...

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 19:17 Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024, 19:17
TV yayın akışı 6 Eylül Cuma | Bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var?

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Televizyonseverler, 6 Eylül'de ekranda hangi yapımların olduğunu merak ediyor. Günün belirli saatlerinde diziler, filmler ve yarışma programlarıyla dolu bir yayın akışı, izleyicilerin planlarını yapmasına yardımcı oluyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları, güncel yayın akışlarını düzenli olarak duyurarak izleyicilere rehberlik ediyor. Bu akşam hangi diziler ve programlar ekranda olacak? İşte 6 Eylül 2024 Cuma günü TV yayın akışıyla ilgili tüm detaylar...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Lingo Türkiye
14.30 Seksenler
15.45 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kara Ağaç Destanı
23.30 Yabancı Sinema "Büyük Gözler"
01.35 Seksenler
02.55 Gönül Dağı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
22:45 Hızlı ve Öfkeli 8
01:30 Taş Kağıt Makas
04:30 Kalbim Ege'de Kaldı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını / İkinci Sezon İlk Bölüm
23:00 Yalı Çapkını / İkinci Sezon Finali
01:30 Güzel Köylü
03:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sıcak Takip
01:30 Sıcak Takip
02:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Safir
05:30 Tatar Ramazan

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
21:45 "Galler - Türkiye" Uluslar Ligi / Canlı
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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