Kötü Kan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? 2. bölüm fragmanı geldi mi?

Karakter Analizleri

Kartal (Ertan Saban): Eski polis memuru, güvenlik müdürü ve iki çocuk babası. Sakin, soğukkanlı ve uzlaştırıcı bir karakter, ancak tehdit edildiğinde tehlikeli bir kişiliğe dönüşebiliyor.

Nazan (Damla Sönmez): Zeki ve kararlı bir kadın. Aileden gelen suç dünyasının ortasında, işleri legal zemine çekmeye çalışıyor ancak bunun zorluğu karşısında kendi iç mücadelesiyle yüzleşiyor.

Fevzi (Hüseyin Avni Danyal): Mafya dünyasının sert mizaçlı yaşlı kurdu. Hayatta her zaman güçlü olmayı seçmiş ve bu uğurda her bedeli ödemiş biri.

Burhan (Levent Ülgen): Eski başkomiser. Neşesiyle tanınan, kuralları esnetmekten çekinmeyen ve hayatı kendi yöntemleriyle yaşayan bir karakter.