Kötü Kan dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? 2. bölüm fragmanı geldi mi?

Karakter Analizleri
Kartal (Ertan Saban): Eski polis memuru, güvenlik müdürü ve iki çocuk babası. Sakin, soğukkanlı ve uzlaştırıcı bir karakter, ancak tehdit edildiğinde tehlikeli bir kişiliğe dönüşebiliyor.
Nazan (Damla Sönmez): Zeki ve kararlı bir kadın. Aileden gelen suç dünyasının ortasında, işleri legal zemine çekmeye çalışıyor ancak bunun zorluğu karşısında kendi iç mücadelesiyle yüzleşiyor.
Fevzi (Hüseyin Avni Danyal): Mafya dünyasının sert mizaçlı yaşlı kurdu. Hayatta her zaman güçlü olmayı seçmiş ve bu uğurda her bedeli ödemiş biri.
Burhan (Levent Ülgen): Eski başkomiser. Neşesiyle tanınan, kuralları esnetmekten çekinmeyen ve hayatı kendi yöntemleriyle yaşayan bir karakter.
Yönetmen ve Senaryo Ekibi
M. Çağatay Tosun tarafından yönetilen dizi, senaryosuyla da dikkat çekiyor. Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı hikaye, izleyiciyi hem karakterlerin psikolojik derinliklerine hem de aksiyon dolu olay örgüsüne çekiyor.
"Kötü Kan", karakterlerin derinlikleri ve hikayenin sürükleyici yapısıyla izleyicileri ekran başına çekmeye hazırlanıyor.