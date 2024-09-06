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Bir Gece Masalı için at binen Su Burcu Yazgı Coşkun eski yarış atı Enopi ile göz doldurdu!

Geçtiğimiz Salı akşamı ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan, yapımına NGM’nin imza attığı Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sına hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, dizideki at binme sahneleriyle dikkatleri çekti.

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 16:20 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 16:20
Bir Gece Masalı için at binen Su Burcu Yazgı Coşkun eski yarış atı Enopi ile göz doldurdu!

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İlk bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen Bir Gece Masalı'nın başarılı oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun'un dizideki at binme sahneleri çok beğenildi. Daha öncede at binen güzel yıldız, Bir Gece Masalı'ndaki sahneleri için profesyonel ders aldı. Atları çok sevdiğini ve Enopi adlı eski yarış atı ile de çok iyi anlaştıklarını belirten oyuncu bu deneyimini şöyle aktardı; "Çekimlerden bir süre önce kendimi de bu konuda geliştirmek adına ders almaya başladım. Daha önce de bindiğim için yabancılık çekmedim. Enopi zaten çok sakin ve uyumlu bir at kolayca alıştık birbirimize ve çekimlerden de çok keyif aldık."

Emre Kabakuşak'ın yönetmenliğini üstlendiği, Eda Tezcan'ın kaleme aldığı, dizinin kadrosunda ise Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor.

Heyecan dolu 2.bölümü ile Bir Gece Masalı 10 Eylül Salı akşamı atv'de.

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