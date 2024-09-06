Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Bir Gece Masalı cumartesi atv’de!

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Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Bir Gece Masalı 7 Eylül 2024 Cumartesi atv'de!

İlk Bölümde Neler Yaşandı Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur.