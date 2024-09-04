Masterchef eleme adayı kim oldu? 4 Eylül 2024 Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? 3. ve 4. eleme adayı...

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. 70-80'li yılların retro yemekleriyle dolu bir menü hazırlayan mavi ve kırmızı takımlar, şeflerin beğenisini kazanmak için büyük bir mücadele verdi. İlk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmış ve Nigar ile Beril eleme potasına gitmişti. Bu akşamki oyunda da üstün performans sergileyen mavi takım, ikinci dokunulmazlığı da kazanarak eleme stresinden uzaklaştı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında belirleyeceği iki yarışmacıyı eleme potasına gönderdi. MasterChef'te kimler potada? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...
🔵 Hangi Takım Kazandı?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, '70-80'li yılların retro yemekleri' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
🏆 MasterChef 3. ve 4. Eleme Adayı Kim Oldu?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Nevzat haftanın üçüncü eleme adayı olarak Alper'i seçti. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak.
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Nevzat bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.