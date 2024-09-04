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Masterchef eleme adayı kim oldu? 4 Eylül 2024 Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? 3. ve 4. eleme adayı...

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu izleyicileri bekliyor. Şefler, yarışmacılardan 70-80'li yılların retro yemeklerini yapmalarını istedi. Mavi ve kırmızı takım, bu nostaljik lezzetleri en iyi şekilde sunmak için kıyasıya mücadele edecek. Kazanan takım, dokunulmazlığı kazanarak eleme stresinden kurtulurken, kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına göndereceği iki ismi belirleyecek. Peki, bu akşamın kazananı kim olacak? 4 Eylül 2024 MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 23:50 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 23:53
Masterchef eleme adayı kim oldu? 4 Eylül 2024 Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? 3. ve 4. eleme adayı...

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MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. 70-80'li yılların retro yemekleriyle dolu bir menü hazırlayan mavi ve kırmızı takımlar, şeflerin beğenisini kazanmak için büyük bir mücadele verdi. İlk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmış ve Nigar ile Beril eleme potasına gitmişti. Bu akşamki oyunda da üstün performans sergileyen mavi takım, ikinci dokunulmazlığı da kazanarak eleme stresinden uzaklaştı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında belirleyeceği iki yarışmacıyı eleme potasına gönderdi. MasterChef'te kimler potada? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

🔵 Hangi Takım Kazandı?

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, '70-80'li yılların retro yemekleri' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

🏆 MasterChef 3. ve 4. Eleme Adayı Kim Oldu?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Nevzat haftanın üçüncü eleme adayı olarak Alper'i seçti. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak.

Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Nevzat bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

📋 MasterChef Takım Kadroları

Mavi Takım:

  • Kaan (Kaptan) ⚓️
  • Akın
  • Alper
  • Kerem
  • Hakan
  • Onur
  • Semih
  • Emre
  • Nevzat
  • Muratcan

Kırmızı Takım:

  • Ezgi (Kaptan) ⚓️
  • Ayşe
  • Zeynep
  • Eda
  • Beril
  • Beyza
  • Yudum
  • Nigar
  • Şirin
  • Zübeyde
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