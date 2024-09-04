Masterchef eleme adayı kim oldu? 4 Eylül 2024 Masterchef dokunulmazlığı kim aldı? 3. ve 4. eleme adayı...

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. 70-80'li yılların retro yemekleriyle dolu bir menü hazırlayan mavi ve kırmızı takımlar, şeflerin beğenisini kazanmak için büyük bir mücadele verdi. İlk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmış ve Nigar ile Beril eleme potasına gitmişti. Bu akşamki oyunda da üstün performans sergileyen mavi takım, ikinci dokunulmazlığı da kazanarak eleme stresinden uzaklaştı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında belirleyeceği iki yarışmacıyı eleme potasına gönderdi. MasterChef'te kimler potada? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...