Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı var olmayan dağı seçince sosyal medyada gündem oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun atv'de sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması 1 Eylül Pazar günü yeni bölümü ile ekranlara geldi. Programda sorulan dağ sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmaya katılan Sakarya Üniversitesi mezunu Sümeyye Aslan'ın karşısına "Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir?" sorusu çıktı. Sümeyye Aslan bir süre düşündükten sonra 'Ansiklopedi Dağları' yanıtını verdi. Sonra verdiği yanıta kendi de güldü.

A) Ansiklopedi Dağları

B) Sözlük Dağları

C) İmla Kılavuzu Dağları

D) Atlas Dağları



Doğru cevap: D) Atlas Dağları



Soruya A şıkkı Ansiklopedi Dağları diyen yarışmacı 5 bin TL ödül alarak elendi.