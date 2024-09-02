Bir Gece Masalı 1. bölümüyle atv ekranlarına geliyor! İmkansız aşkı ilmek ilmek hissettirecek! ’Gelin ata binmiş ya nasip demiş…’

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Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" ilk bölümüyle 3 Eylül Salı akşamı başlıyor.

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK? "Gelin ata binmiş ya nasip demiş…" Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Bir Gece Masalı 1. bölümüyle atv ekranlarına geliyor!