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Bir Gece Masalı 1. bölümüyle atv ekranlarına geliyor! İmkansız aşkı ilmek ilmek hissettirecek! 'Gelin ata binmiş ya nasip demiş…'

Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Bir Gece Masalı" dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'daki Asaf Bey Konağı'na uzanan, imkânsız bir aşkı ekrana taşıyacak.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 11:57 Güncelleme 02 Eylül 2024, 12:00
Bir Gece Masalı 1. bölümüyle atv ekranlarına geliyor! İmkansız aşkı ilmek ilmek hissettirecek! ’Gelin ata binmiş ya nasip demiş…’

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Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" ilk bölümüyle 3 Eylül Salı akşamı başlıyor.

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Gelin ata binmiş ya nasip demiş…"

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner.

Bir Gece Masalı 1. bölümüyle atv ekranlarına geliyor!

Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur. Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar.

Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar.

Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.

Oyuncular

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz)

Yıldız Kültür (Yıldız Kültür), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

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