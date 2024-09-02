FAMAGUSTO DİZİSİ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Yunan yönetmen Andreas Georgiou'nun hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı "Famagusta", daha önce Yunanistan'da Mega TV kanalında 24 bölüm olarak yayımlanmıştı. Dizi, Kıbrıs'ın Rum kesiminde yaşanan olayları ele alırken, Kıbrıslı Türkler'e yönelik Rum çetelerinin gerçekleştirdiği katliamları göz ardı ederek, Türk askerinin Barış Harekatı sırasında sivillere karşı şiddet uyguladığını iddia eden sahneler içeriyor.