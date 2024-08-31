MASTERCHEF’TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Ağustos MasterChef’te o isim potaya eklendi! Nigar, Beyza, Çağlar, Akın...

MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde ekranlara gelmeye devam ediyor.
MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde ekranlara gelmeye devam ediyor.
Ekranlara her gün damga yarışmada bugün yaşananlar yine izleyenleri ekrana kilitledi. Nigar, Beyza, Çağlar, Akın, Zübeyde, Nevzat'ın potada olduğu yarışmada haftanın son eleme adayı belli oldu.
İşte '31 Ağustos MasterChef'te 7.eleme adayı kim oldu?' sorusunun cevabı!
SON ELEME ADAYI SEMİH OLDU
Masterchef'te 7. eleme adayı da belli oldu. Yaratıcılık etabında en kötü tabağı yapan Semih son eleme adayı olarak seçildi. Nigar, Beyza, Çağlar, Akın, Zübeyde, Nevzat ve Semih eleme adayı olarak mücadele edecek.