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MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Ağustos MasterChef'te o isim potaya eklendi! Nigar, Beyza, Çağlar, Akın...

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğuna oturduğu MasterChef programında haftanın son eleme adayı belli oldu. Kıran kırana geçen mücadelede 31 Ağustos MasterChef'te Nigar, Beyza, Çağlar, Akın, Zübeyde, Nevzat'ın olduğu eleme potasında hangi isim katıldı? İşte 'MasterChef'te son eleme adayı kim oldu?' sorusunun yanıtı!

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 00:38 Güncelleme 01 Eylül 2024, 00:38
MASTERCHEF’TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Ağustos MasterChef’te o isim potaya eklendi! Nigar, Beyza, Çağlar, Akın...

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MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde ekranlara gelmeye devam ediyor.

Ekranlara her gün damga yarışmada bugün yaşananlar yine izleyenleri ekrana kilitledi. Nigar, Beyza, Çağlar, Akın, Zübeyde, Nevzat'ın potada olduğu yarışmada haftanın son eleme adayı belli oldu.

İşte '31 Ağustos MasterChef'te 7.eleme adayı kim oldu?' sorusunun cevabı!

SON ELEME ADAYI SEMİH OLDU
Masterchef'te 7. eleme adayı da belli oldu. Yaratıcılık etabında en kötü tabağı yapan Semih son eleme adayı olarak seçildi. Nigar, Beyza, Çağlar, Akın, Zübeyde, Nevzat ve Semih eleme adayı olarak mücadele edecek.

Pazar akşamı bir isim Masterchef'e veda edecek.

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