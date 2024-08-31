MASTERCHEF’TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Ağustos MasterChef’te o isim potaya eklendi! Nigar, Beyza, Çağlar, Akın...

SON ELEME ADAYI SEMİH OLDU

Masterchef'te 7. eleme adayı da belli oldu. Yaratıcılık etabında en kötü tabağı yapan Semih son eleme adayı olarak seçildi. Nigar, Beyza, Çağlar, Akın, Zübeyde, Nevzat ve Semih eleme adayı olarak mücadele edecek.