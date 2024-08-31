Bir Gece Masalı’nın yakışıklı ve karizmatik Mahir’i Burak Deniz karakterini ve diziyi anlattı!

Burak Deniz, yaptığı açıklamada dizinin dünyasını şöyle anlattı; "Hayatta tesadüf diye bir şey var mıdır yoksa bütün bu yaşananlar kader mi? Başımıza gelen olaylar bizi hayatımızın aşkıyla karşılaştırmak ve ona hazırlamak üzere mi yaşanıyor? Aşk ilk görüşte tezahür eder mi? gibi sorularla karşılaşacağımız bir dünyaya adım atıyoruz. Atmosferi, tanıtımlarımızdan ve adımızdan da anlayacağınız üzere masal gibi…"

Karakterine dair ise şunları paylaştı; "Mahir'in hayattaki en büyük hedefinden şaşma olasılığına rağmen Canfeza'nın yaşadığı zor duruma kayıtsız kalamaması bu karakteri bana çok gerçek kıldı. Hayatın akışı doğrusal değil ve ne kadar plan yaparsan yap öğrenmen gereken dersi alman için bazen akıntıya kapılman gerekiyor. Sanırım Mahir'le en temel benzerliğimiz burada."

Yeni partneri Su Burcu Yazgı için ise bunları paylaştı; "Yazgı gerçekten oldukça yetenekli bir oyuncu. Karakterine kattığı derinliğe şahit olmak büyük keyif. İlk haftadan hemen uyum sağladık. Eminim izleyicilerimiz de uyumumuzu ekranları aracılığıyla fark edecek ve keyifle icra ettiğimiz, yarattığımız bu dünyayı sevecektir."

Hazırlık süreci ve Pamukkale gerçekleşen ilk çekimler için ise duygularını şöyle ifade etti; "Yazdan önce çok özel bir şehir dışı deneyim yaşadık. Hem Pamukkale'nin büyülü atmosferi hem yapım şirketimizin özel olarak yaptığı hazırlıklarla beraber Emre hocanın da hakimiyetiyle izlemesi gayet keyifli bir iş çıkardığımıza inanıyorum."

Masalsı anlatımı, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesi ile Bir Gece Masalı 3 Eylül'de atv'de başlıyor.