Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan diziye dair çarpıcı açıklamalar!

İlk kez çalıştığı partneri Burak Deniz için ise bunları söyledi; "Partnerim çok yetenekli bir oyuncu. Onunla senaryo paylaşmak gerçekten çok güzel."

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin ilk bölümü için geçtiğimiz Nisan ayında sete çıktıklarını belirten Coşkun, seyirciyle buluşmak için heyecanla beklediklerini söyledi.

Masalsı anlatımı, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesi ile Bir Gece Masalı 3 Eylül'de atv'de başlıyor.