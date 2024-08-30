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Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan diziye dair çarpıcı açıklamalar!

3 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayan, yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı’nın sevilen genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, yeni dizisi ve rolüne dair özel açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 11:25 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 11:25
Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’dan diziye dair çarpıcı açıklamalar!

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Bir Gece Masalı'nın, seyirciye izlemeyi özlediği masalımsı aşkı yeniden televizyona taşıyacağını söyleyen başarılı oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AKSİYON DOLU VE TANSİYONU YÜKSEK SAHNELER!
Ünlü oyuncu şunları söyledi: "Dizide kader ve yazgı vurgusu ön planda, gerçekten modern bir masal havası var ve bu masalsı doku bence izleyiciyi kendine çekecek. Aksiyon dolu ve tansiyonu yüksek sahneler de bulunuyor. Kısacası, seyirci birçok farklı duygunun harmanlandığı bir yapımla karşılaşacak. Büyük çatışmaların ve zorluklara rağmen vazgeçmeyenlerin masalı Bir Gece Masalı…"

"GÜÇLÜ VE UMUTLU"
Hayat verdiği Canfeza'yı ise şöyle anlattı; "Canfeza, çok masum ve duru bir karakter. Bir anda, hiç beklemediği ve aklının ucundan bile geçmeyecek bambaşka bir dünyanın içinde buluyor kendini. Ancak asla umudunu kaybetmiyor. Güzel günlerin geleceği ve nasibinde onu güzel şeylerin beklediği fikri onu ayakta tutuyor. Aşkına tutunuyor. Bir şekilde güçlü kalıyor. Canfeza'nın içinde hep kelebekler uçuşuyormuş gibi hissediyorum. O kelebekleri öldürmek isteyenlere rağmen güçlü ve umutlu bir genç kadın Canfeza."

İlk kez çalıştığı partneri Burak Deniz için ise bunları söyledi; "Partnerim çok yetenekli bir oyuncu. Onunla senaryo paylaşmak gerçekten çok güzel."

Çekimleri İstanbul'da devam eden dizinin ilk bölümü için geçtiğimiz Nisan ayında sete çıktıklarını belirten Coşkun, seyirciyle buluşmak için heyecanla beklediklerini söyledi.

Masalsı anlatımı, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesi ile Bir Gece Masalı 3 Eylül'de atv'de başlıyor.

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