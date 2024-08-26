Yemekteyiz Leyla Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Nur’un annesi Leyla Keskin evli mi?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni sezonuyla yine yemek kokularını ve rekabeti ekranlara taşıdı. 26 Ağustos Pazartesi günü başlayan yeni sezonda yarışmacılar da bir bir tanıtılıyor. Bu hafta gözler Kısmetse Olur yarışmasıyla hafızalara kazınan bir isme çevrildi.
LEYLA KESKİN KİMDİR?
Aslen Mersinli olan Leyla Keskin, 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur.
Annesi ve babası 1 yaşındayken boşanmıştır. Kısmetse Olur'un 1. sezon gelin adayı olan Nur Erkoç'un annesidir. 2.sezonda gelin adayı olarak eve girmiştir ancak aradığı aşkı bulamadan programa veda etmiştir.