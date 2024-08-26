Yemekteyiz Leyla Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Nur’un annesi Leyla Keskin evli mi?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni sezonuyla yine yemek kokularını ve rekabeti ekranlara taşıdı. 26 Ağustos Pazartesi günü başlayan yeni sezonda yarışmacılar da bir bir tanıtılıyor. Bu hafta gözler Kısmetse Olur yarışmasıyla hafızalara kazınan bir isme çevrildi.