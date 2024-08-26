SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Yemekteyiz Leyla Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Nur'un annesi Leyla Keskin evli mi?

Ekranların yemek yarışması 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz' yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. 26 Ağustos Pazartesi günü başlayan yeni sezonda yarışacak isimler de merak konusu oldu. Haftanın ilk yarışmacıları arasında ise tanıdık bir sima dikkat çekti. Kızı Nur Erkoç ile birlikte Kısmetse Olur yarışmasında adını duyuran Leyla Keskin, bu kez mutfaktaki hünerlerini sergilemek için Yemekteyiz'e katıldı. Peki, Leyla Keskin kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 17:20 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 17:20
Yemekteyiz Leyla Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Nur’un annesi Leyla Keskin evli mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni sezonuyla yine yemek kokularını ve rekabeti ekranlara taşıdı. 26 Ağustos Pazartesi günü başlayan yeni sezonda yarışmacılar da bir bir tanıtılıyor. Bu hafta gözler Kısmetse Olur yarışmasıyla hafızalara kazınan bir isme çevrildi.

LEYLA KESKİN KİMDİR?

Aslen Mersinli olan Leyla Keskin, 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Annesi ve babası 1 yaşındayken boşanmıştır. Kısmetse Olur'un 1. sezon gelin adayı olan Nur Erkoç'un annesidir. 2.sezonda gelin adayı olarak eve girmiştir ancak aradığı aşkı bulamadan programa veda etmiştir.

Nur Erkoç'un adaylığı boyunca eve her gelişinde olay çıkarmasıyla ve sivri dili ile tanınmaktadır.

Eşinden kızı 11 yaşındayken boşanan Leyla Keskin, İzmir'den İstanbul'a taşınmıştır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
KULİS | İmamoğlu’ndan Özel’i tasfiye operasyonu! Ekremci ekiple ’Genel Başkanlık’ mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?
Harem-i Şerif’e ’siyonist’ baskın! İTamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü
Telegram’a Fransız sansürünün arka planı: Pavel Durov neden gözaltına alındı? Mossad’ın planı ve Gazze gerçeği...
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Özel Kalem Müdürünün odasında ortalık karıştı: Allah’a peygambere küfür! Aşk ve para kavgası...
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tuncay Özkan’a tazminat davası! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar’a veda... Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
Beşiktaş’a bir Benfica’lı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek
Nükleerden bile tehlikeli! Henry Kissinger’ın Çinlilerle yaptığı ziyaretin perde arkasındaki konu: Yapay zeka! Kıyamet...
Skandal olay: Atilla Karaoğlan darp mı edildi? Yayıncı kuruluştan açıklama geldi
Mühür 1071 hedef 2071! Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te tarihi açıklamalar: Davamız Hakk’a yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı’na
FED’den faiz açıklaması geldi altın uçtu! Gram altın ne kadar? Altın yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş’ten flaş yıl sonu altın tahmini
Esad’dan Terörle mücadele Türkiye ile ortak çıkarımız sözleri! PKK’da Ankara ve Şam bizi ortadan kaldıracak korkusu
SON DAKİKA