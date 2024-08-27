Barda 2, özellikle 2007'de vizyona giren ilk filmin bıraktığı etkiden dolayı büyük bir merakla bekleniyor. İlk film, seyircileri sarsan bir gerçeklik sunmuş ve Türkiye'deki şiddet olaylarının çarpıcı bir tasviri olarak hafızalarda yer etmişti. Bu devam filmi ise aynı gerilim dolu atmosferi sürdürmeyi hedefliyor. Ancak, sadece ilk filmin başarısından dolayı değil; 17 yıllık bir aranın ardından gelecek olan bu yapım, sinemaseverler arasında doğal bir beklenti oluşturdu. Peki Barda 2 filmi konusu nedir? Barda 2 oyuncu kadrosu, ne zaman vizyona girecek? İşte tüm detaylar...