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Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden ayrıldı? Neler Oluyor Hayatta yeni sunucu Ferda Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D'nin sabah kuşağında seyirciyle buluşan Neler Oluyor Hayatta programı, yeni sezonuna merhaba derken, kadrosuna dahil olan deneyimli isim Ferda Yıldırım ile dikkatleri üzerine çekti. Ferda Yıldırım, uzun yılların verdiği tecrübe ile yeni bir sayfa açarken, ekran serüvenine Hakan Ural ile birlikte devam ediyor. Peki, Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucu Ferda Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Neler Oluyor Hayatta programından Nur Tuğba Namlı neden ayrıldı?

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 11:25 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 11:25
Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden ayrıldı? Neler Oluyor Hayatta yeni sunucu Ferda Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Kanal D ekranlarının sevilen sabah programı "Neler Oluyor Hayatta," yeni sezona merhaba derken kadrosuna katılan deneyimli isim Ferda Yıldırım ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Uzun yıllar medya sektöründe edindiği bilgi ve tecrübeleriyle donanmış Ferda Yıldırım, ekran macerasını sevilen isim Hakan Ural ile birlikte sürdürecek. Medya dünyasına adım attığı günden bu yana birçok başarıya imza atan Yıldırım, yeni göreviyle birlikte izleyicilere farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor. Peki, bu başarılı sunucu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Diğer yandan, uzun süre programın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Nur Tuğba Namlı'nın ayrılığı, program takipçileri tarafından merak konusu oldu. Namlı, neden bu popüler programdan ayrıldı ve ardından hangi yeni projelere yelken açtı? İşte bu soruların yanıtları ve çok daha fazlası, izleyicilerin ve takipçilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği bu değişimlerin perde arkası...

Neler Oluyor Hayatta Ferda Yıldırım Kimdir?

Ferda Yıldırım, 28 Nisan 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Fransızca Öğretmenliği üzerine eğitim aldıktan sonra, Ankara İletişim Fakültesi'nden Spikerlik ve Metin Yazarlığı Sertifikası ile mezun oldu. Kariyerine Radyo Foreks, Radyo D ve Hür FM gibi önemli yayın organlarında başlayarak sesini geniş kitlelere duyurdu.

1999 yılında medya dünyasına adım atan Yıldırım, Kanal D'ye geçiş yaparak ana haber bülteninde sunuculuk yapmıştır. Aynı zamanda Habertürk ve Cine5 kanallarında çalışmalarını sürdüren Yıldırım, "Her Açıdan" isimli programıyla da tanındı. 2018 yılında iş insanı Mehmet Yılmazoğlu ile evlenen Ferda Yıldırım, 2021'de Beyaz TV'den ayrılarak yeni projelerine yöneldi.

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı Neden Ayrıldı?

Neler Oluyor Hayatta programından ayrılan Nur Tuğba Namlı, uzun süredir devam eden işbirliğine 2021 sezon sonunda son verdi.

Instagram üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda, "Yazılı ifadelerle duygularımı aktarmanın zor olduğu bir döneme girdim. Hakan Ural ile 7 yıllık bir yolculuğumuz oldu. Kelimelerle ifade etmek gerçekten zor." diyerek duygularını dile getirdi. Namlı, bir süre dinlenip yeni projelere odaklanmayı planladığını belirtti.

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı Kimdir?

Nur Tuğba Namlı, 15 Haziran 1983 tarihinde Mersin'de doğdu. İş insanı Mustafa Namlı ile evli olan ve üç çocuk annesi Namlı, Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyerine SKY Türk kanalında gece haber bülteni sunarak devam eden Namlı, NTV ve TV8 gibi önemli kanallarda görev aldı.

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