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İki Gönül Bir Oluversin Gari Nerede çekildi? Oyuncu kadrosu, oyuncuları kim, kaç bölüm?

"Oluversin Gari" film serisinin merakla beklenen devam filmi "İki Gönül Bir Oluversin Gari", beyaz perdelerde gösterimini tamamladıktan sonra şimdi de televizyon ekranlarında yerini alıyor. Türk sinemasının sevilen isimleri Hasan Doğan yönetmenliğinde ve Murat Gürvardar'ın kaleminden çıkan bu eser, izleyicilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor. Film, Türkiye'nin göz alıcı doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan Muğla'nın Milas ilçesinde çekildi. Bu büyüleyici mekan, filmin hikayesine eşsiz bir atmosfer katıyor. Peki İki Gönül Bir Oluversin Gari nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 11:15 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 11:15
İki Gönül Bir Oluversin Gari Nerede çekildi? Oyuncu kadrosu, oyuncuları kim, kaç bölüm?

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Filmin oyuncu kadrosu, seyirciyi derinden etkileyen performanslarıyla tanınan Birand Tunca, Aslıhan Malbora gibi yıldızları bir araya getiriyor. Ayrıca, Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum, Selahattin Taşdöğen, Ali Rıza Tanyeli ve Kıvanç Baran Aslan gibi yetenekli oyuncular da filmde önemli roller üstleniyor. "İki Gönül Bir Oluversin Gari", aşkın ve bağlılığın sınandığı, tutkulu ve dokunaklı bir hikaye sunarak tüm duyguları harekete geçiriyor. Her sahnesiyle kalpleri fetheden bu film, Türk sinemasının unutulmaz yapıtları arasında şimdiden yerini almayı başarıyor. Peki İki Gönül Bir Oluversin Gari nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu.

İki Gönül Bir Oluversin Gari Nerede Çekiliyor?

"İki Gönül Bir Ölünün Gari" Hasan Doğan yönetmenliğinde ve Murat Gürvardar senaryosunda hayat bulan bir sinema çalışması. Bu romantik dram, Türkiye'nin eşsiz manzaralarına sahip olan Muğla'nın Milas ilçesinde çekildi. Filmde Birand Tunca ve Aslıhan Malbora gibi yetenekli oyuncuların yanı sıra Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum, Selahattin Taşdöğen, Ali Rıza Tanyeli ve Kıvanç Baran Aslan gibi isimler yer alıyor.

İki Gönül Bir Oluversin Gari Film Konusu ve Dramın Derinlikleri

Film, Derya'nın neşeli koşusuyla açılıyor. Çilek Tepesi'nden aşağı koşan Derya, evin bahçesinde Deniz'le karşılaşıyor ve Güney'den aldığı evlenme teklifini soluk soluğa anlatıyor. Deniz bu haberle sevinçten zıplayıp Derya'ya sarılıyor. Ancak evin diğer sakinleri bu mutlu habere farklı tepki veriyor.

Güney, babası Salih'in kaldığı otele gidiyor ve Derya'yı evlendirme kararını ailesine duyuruyor. Zaten gergin olan Salih, bu haberi duyduğunda daha da sinirlenir ve Güney, bir tartışmanın ardından oteli terk eder. Derya evde tutulmaktadır. Sadri, öğrendiği gerçekleri ailesiyle paylaşmaktan çekinmektedir.

Tüm bu olaylar Güney ve Derya'nın gizlice evlenmeye karar vermesine neden olur. Ancak Seda, Güney'in babasının Derya'nın babasını öldürdüğünü öğrendiğinde durum daha da karmaşık hale gelir. Sadri, karısı Hatice ile konuştuğunu ve jandarmaya gitmeye karar verdiğini söyler. Düğünden sonra Güney ve Derya, geceyi şehirdeki bir otelde geçirir ve ertesi gün köylerine dönüp babalarına her şeyi anlatmaya karar verirler.

İki Gönül Bir Oluversin Gari Oyuncu Kadrosu, Oyuncuları Kim?

Filmin oyuncu kadrosunda Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum, Selahattin Taşdöğen, Ali Rıza Tanyeli ve Kıvanç Baran Aslan yer alıyor.

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