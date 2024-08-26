Müge Anlı bugün var mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak, hangi tarihte ayın kaçında başlıyor?

"Müge Anlı ile Tatlı Sert," geçtiğimiz sezonun final perdelerini 28 Haziran'da indirmişti. Programın yankıları sürerken, avukat Rahmi Özkan'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle izleyici kitlesi, Müge Anlı'nın ne zaman ekranlara dönüş yapacağını merakla beklemeye başladı. Bu bekleyiş, Anlı'nın hayranlarını yeni sezonun başlangıç tarihini öğrenme arzusuyla daha da heyecanlandırıyor. Peki, merakla beklenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yeni sezonu ne zaman, hangi gün ve tarihte izleyicilerle buluşacak? İşte, Anlı'nın yeni sezona dair tüm heyecan verici ayrıntılar ve başlangıç tarihi.