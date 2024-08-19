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Müge Anlı ne zaman başlayacak? 2024 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte yayın tarihi...

Ekranların sevilen sabah programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert," izleyicilerini yeni sezonda da ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, izleyiciler heyecanla açıklanacak tarihi bekliyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Programın ekranlara döneceği tarih ile ilgili merak edilenler haberimizde.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 11:58 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 11:58
Müge Anlı ne zaman başlayacak? 2024 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte yayın tarihi...

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi, izleyicilerin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. 28 Haziran'da sezon finaline giren programın, Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken ekranlara dönüşü heyecanla bekleniyor. Peki, Müge Anlı'nın yeni sezonu ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Geçtiğimiz sezonun son bölümüyle ekranlara veda eden Müge Anlı ile Tatlı Sert, 28 Haziran Cuma günü sezon finalini yaptı. Programın finali, izleyicileri uzun bir bekleyişe sokarken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Yeni Sezon İçin Geri Sayım Başladı

Müge Anlı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla izleyicilerin merakla beklediği tarihi duyurdu.

Popüler programın yeni sezonu, 2 Eylül 2024 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

İzleyiciler Heyecanla Bekliyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi, hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. İzleyiciler, 2 Eylül'de programın ekranlara döneceği günü sabırsızlıkla bekliyor ve hazırlıklarını yapmaya başladı.

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