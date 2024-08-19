Müge Anlı ne zaman başlayacak? 2024 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte yayın tarihi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi, izleyicilerin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. 28 Haziran'da sezon finaline giren programın, Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken ekranlara dönüşü heyecanla bekleniyor. Peki, Müge Anlı'nın yeni sezonu ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Geçtiğimiz sezonun son bölümüyle ekranlara veda eden Müge Anlı ile Tatlı Sert, 28 Haziran Cuma günü sezon finalini yaptı. Programın finali, izleyicileri uzun bir bekleyişe sokarken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.