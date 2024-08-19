ELENEN YARIŞMACI MASTERCHEF KİM ELENDİ? 18 Ağustos Masterchef Kim Elendi?

Şeflerden Deniz'e Veda Mesajı

Deniz'in elenmesinin ardından, şefler ona yönelik veda mesajlarıyla yarışmacıya moral vermeye çalıştı. Mehmet Yalçınkaya, Deniz'in yarışma boyunca gösterdiği çabayı takdir ettiğini belirterek, "Buraya kadar gelmen bile büyük bir başarı, unutma ki bu sadece bir başlangıç" dedi. Danilo Zanna ise Deniz'e umut dolu sözlerle veda etti: "Bu mutfak senin tutkun, devam et ve asla pes etme." Somer Sivrioğlu ise Deniz'e olan güvenini dile getirerek, "Senin mutfaktaki yeteneğin asla unutulmaz. İleride seni daha büyük başarılarda görmek istiyoruz" dedi.