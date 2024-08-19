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ELENEN YARIŞMACI MASTERCHEF KİM ELENDİ? 18 Ağustos Masterchef Kim Elendi?

MasterChef Türkiye, her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. 18 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan son bölümde, haftanın eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın bu bölümünde Deniz, Zeynep, Ezgi, Ümmühan, Kaan, Kerem ve Emre arasında yapılan düello sonucunda bir isim daha hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, MasterChef Türkiye'den kim elendi? İşte 18 Ağustos MasterChef Türkiye eleme gecesine dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 08:48 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 08:48
ELENEN YARIŞMACI MASTERCHEF KİM ELENDİ? 18 Ağustos Masterchef Kim Elendi?

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MasterChef Türkiye'nin bu haftaki eleme potasında birbirinden iddialı isimler yer aldı. Deniz, Zeynep, Ezgi, Ümmühan, Kaan, Kerem ve Emre, jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun karşısına geçerek, yarışmaya devam edebilmek için en iyi performanslarını sergilemeye çalıştılar. Yarışmacılar arasında gerilim zaman zaman tırmanırken, her bir yarışmacı elenmemek için var gücüyle mücadele etti.

18 Ağustos Masterchef Kim Elendi?

Eleme gecesinde yapılan değerlendirmeler sonunda, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Deniz Yılmaz oldu. Şeflerin oylarıyla yarışmaya veda eden Deniz, elenme anında fenalık geçirdi. Yarışmaya veda ederken oldukça duygusal anlar yaşayan Deniz, hayallerinin sona ermesiyle büyük bir üzüntü yaşadı. Deniz'in bu durumu, stüdyodaki diğer yarışmacıları da derinden etkiledi.

Deniz'in Kritik Sözleri: "Hak Etmiyorum Şefim"

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, eleme potasına giren Deniz Yılmaz'ın söyledikleri oldu. Şeflerin karşısına çıkan Deniz, eleme sırasında duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı. Deniz, "Hak etmiyorum şefim, biz bunu arkada da konuştuk. Ezgi bir ders olsun diye beni attı sonra kendi geldi" diyerek, yaşananların adil olmadığını düşündüğünü dile getirdi. Bu sözler, yarışmadaki gerilimi bir kat daha artırdı.

Şeflerden Deniz'e Veda Mesajı

Deniz'in elenmesinin ardından, şefler ona yönelik veda mesajlarıyla yarışmacıya moral vermeye çalıştı. Mehmet Yalçınkaya, Deniz'in yarışma boyunca gösterdiği çabayı takdir ettiğini belirterek, "Buraya kadar gelmen bile büyük bir başarı, unutma ki bu sadece bir başlangıç" dedi. Danilo Zanna ise Deniz'e umut dolu sözlerle veda etti: "Bu mutfak senin tutkun, devam et ve asla pes etme." Somer Sivrioğlu ise Deniz'e olan güvenini dile getirerek, "Senin mutfaktaki yeteneğin asla unutulmaz. İleride seni daha büyük başarılarda görmek istiyoruz" dedi.

Elenen Deniz'in Ardından Yarışma Devam Ediyor

Deniz Yılmaz'ın elenmesiyle birlikte, MasterChef Türkiye'de rekabetin seviyesi daha da yükseldi. Geriye kalan yarışmacılar, büyük finale doğru bir adım daha yaklaşırken, her birinin aklında aynı soru var: Sıradaki elenen kim olacak? İzleyiciler ise bu heyecan dolu anları takip etmeye devam ediyor.

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