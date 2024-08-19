ELENEN YARIŞMACI MASTERCHEF KİM ELENDİ? 18 Ağustos Masterchef Kim Elendi?

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki eleme potasında birbirinden iddialı isimler yer aldı. Deniz, Zeynep, Ezgi, Ümmühan, Kaan, Kerem ve Emre, jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun karşısına geçerek, yarışmaya devam edebilmek için en iyi performanslarını sergilemeye çalıştılar. Yarışmacılar arasında gerilim zaman zaman tırmanırken, her bir yarışmacı elenmemek için var gücüyle mücadele etti.
18 Ağustos Masterchef Kim Elendi?
Eleme gecesinde yapılan değerlendirmeler sonunda, MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Deniz Yılmaz oldu. Şeflerin oylarıyla yarışmaya veda eden Deniz, elenme anında fenalık geçirdi. Yarışmaya veda ederken oldukça duygusal anlar yaşayan Deniz, hayallerinin sona ermesiyle büyük bir üzüntü yaşadı. Deniz'in bu durumu, stüdyodaki diğer yarışmacıları da derinden etkiledi.
Deniz'in Kritik Sözleri: "Hak Etmiyorum Şefim"
Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, eleme potasına giren Deniz Yılmaz'ın söyledikleri oldu. Şeflerin karşısına çıkan Deniz, eleme sırasında duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamadı. Deniz, "Hak etmiyorum şefim, biz bunu arkada da konuştuk. Ezgi bir ders olsun diye beni attı sonra kendi geldi" diyerek, yaşananların adil olmadığını düşündüğünü dile getirdi. Bu sözler, yarışmadaki gerilimi bir kat daha artırdı.