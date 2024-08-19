Esra Erol ne zaman başlayacak? 2024 ATV Esra Erol’da yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? Bu pazartesi Esra Erol var mı?

Esra Erol'un yeni sezonu, izleyicilerin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Programın takipçileri, Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken yeni sezonun başlangıç tarihini öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Esra Erol'un yeni sezonu ne zaman ekranlara dönecek? İşte, Esra Erol'un 2024 yılı için belirlenen yeni sezon tarihi ve detaylar.
2024 Esra Erol Yeni Sezonu Ne Zaman Başlayacak?
Esra Erol'un yeni sezon tarihi henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, Ağustos ayı sonunda ekranlarda olması bekleniyor. İzleyiciler, programın dönüşünü heyecanla bekliyor ve tarih netleştiğinde duyurulacak.
Esra Erol Kimdir?
Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te doğmuş, aslen Sinoplu bir isimdir. Babası polis olan Esra Erol'un 4 kardeşi vardır: Pervin, Filiz, Eda ve Bihter. İlköğrenimini Kütahya'da tamamlayan Erol, Kız Lisesi Çini ve Seramik bölümünden mezun olduktan sonra Açık Öğretim Fakültesi'ni bitirmiştir. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon ve spikerlik kursu aldıktan sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim görmüştür.