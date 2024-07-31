Atv’nin sevilen yarışması Alan’da yeni seri başlıyor!

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!
Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 1 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!
Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 1 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül
Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!
Alan'ın 2. serisinin ilk bölümü Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 1 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv'de!