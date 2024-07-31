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Atv’nin sevilen yarışması Alan’da yeni seri başlıyor!

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi… Yeni nesil bilgi yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor! İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 11:54 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 11:54
Atv’nin sevilen yarışması Alan’da yeni seri başlıyor!

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Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 1 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Alan'ın 2. serisinin ilk bölümü Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 1 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv'de!

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