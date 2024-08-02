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Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun Bir Gece Masalı’nda buluştu! Yeni yayın döneminde atv’de!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı sevilen oyuncular Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’u başrolde buluşturan yeni dizi "Bir Gece Masalı" yeni yayın döneminde atv’de seyirciyle buluşacak. Heyecan yaratan dizinin duyurusu sosyal medya için hazırlanan afişi ile yapıldı.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 10:41 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 10:41
Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun Bir Gece Masalı’nda buluştu! Yeni yayın döneminde atv’de!

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Afişte yer alan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un karakterlerinin gizemli ve çekici duruşları, dizinin atmosferine dair önemli ipuçları verirken ikili uyumları ile de göz doldurdu.

İzleyicilere aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı'nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme alıyor.

Burak Deniz, (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun ise (Canfeza) olarak izleyicinin karşısına çıkarken dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor.

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle şimdiden dikkat çeken dizi, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Bir Gece Masalı yeni sezonda atv'de.

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