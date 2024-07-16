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Nefes kesen yarışma ATV'de! Engin Altan Düzyatan'ın sunduğu 'Milyoner Aile' izleyiciyle buluştu

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz Türkiye'nin tek yarışması 'Milyoner Aile' bu akşam 20.00'de başladı. Nefes kesen yarışmayı ise başarılı isim Engin Altan Düzyatan sunuyor.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 19:20 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 20:29
Nefes kesen yarışma ATV’de! Engin Altan Düzyatan’ın sunduğu ’Milyoner Aile’ izleyiciyle buluştu

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Ailece milyonlar kazanabileceğiniz Türkiye'nin tek yarışması 'Milyoner Aile' Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla ilk bölümüyle ATV ekranlarında başladı.

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BU YARIŞMADA MİLYONER OLMAK ÇOK KOLAY!

Çünkü yapmanız gereken tek şey cevabı zaten içinde olan video sorularını, ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak! Milyoner Aile'de, 15 soruya en çok doğru cevabı, en hızlı sürede veren aile her bölüm 500 bin liranın sahibi olurken, en az doğru cevabı, en uzun sürede veren bir aile programa veda ediyor.

'Milyoner Aile' ilk bölümüyle bu akşamı atv'de!

Kalan 3 aile, sonuncu olmamak koşulu ile her bölüm 500 bin lira için yarışmaya devam ederek, kasalarında milyonlar biriktiriyor. Ta ki bir gün sonuncu aile olduklarında kasalarında biriktirdikleri milyonlarını, eksiksiz olarak alarak programa veda ediyorlar! Her bölüm farklı illerden 4 ailenin yarıştığı bu programda kazanmak var, kaybetmek yok!



İlk bölümde yarışan aileler:

Tekirdağ'dan Mertgenç Ailesi

Elif Mertgenç, Güven Mertgenç, Zümra Mertgenç, Batın Taha Mertgenç



Sakarya'dan katılan Ergin Ailesi

Ömer Ergin, Sena Okka, Emre Okka, Asuman Çınar



İstanbul'dan Yerinmez Ailesi

İlker Yerinmez, Beril Yerinmez, Vildan Yaman, Emiray Yaman


İzmir'den Yakak Ailesi

Akın Yakak, Özge Yakak, Ahmet Yakak, Gürkan Satmaz


Milyoner Aile ilk bölümüyle bu akşamı saat 20.00'de atv'de!

Başvurular için https://www.atv.com.tr/milyoner-aile/form

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