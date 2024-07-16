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Milyoner Aile'de heyecan devam ediyor!

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma “Milyoner Aile” Engin Altan Düzyatan’ın sunumuyla 17 Temmuz Çarşamba akşamı 2. bölümüyle saat 20.00’de ekranlara geliyor.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 12:34 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 12:34
Milyoner Aile’de heyecan devam ediyor!

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Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay!

Çünkü yapmanız gereken tek şey cevabı zaten içinde olan video sorularını, ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak! Milyoner Aile'de, 15 soruya en çok doğru cevabı, en hızlı sürede veren aile her bölüm 500 bin liranın sahibi olurken, en az doğru cevabı, en uzun sürede veren bir aile programa veda ediyor.

Kalan 3 aile, sonuncu olmamak koşulu ile her bölüm 500 bin lira için yarışmaya devam ederek, kasalarında milyonlar biriktiriyor. Ta ki bir gün sonuncu aile olduklarında kasalarında biriktirdikleri milyonlarını, eksiksiz olarak alarak programa veda ediyorlar!

Her bölüm farklı illerden 4 ailenin yarıştığı bu programda kazanmak var, kaybetmek yok!

Milyoner Aile yeni bölümüyle 17 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de!

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