ATV’nin fenomen yarışması Alan’da heyecan dorukta!

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Tek döktüren anlar

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 18 Temmuz Perşembe akşamı 6. Bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 29 yarışmacı ve 29 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.

Finalde ise bütün alanı alması durumunda kazanacağı büyük ödül ise 1 Milyon TL olacak.

Alan'da haftanın ödülü 100.000 TL

Alan, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 18 Temmuz Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv'de!