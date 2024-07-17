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ATV’nin fenomen yarışması Alan’da heyecan dorukta!

Yeni nesil bilgi yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor! İşte 18 Temmuz Perşembe günü ekrana gelecek olan yarışmadan detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 13:25 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 13:25
ATV’nin fenomen yarışması Alan’da heyecan dorukta!

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Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Tek döktüren anlarTek döktüren anlar

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 18 Temmuz Perşembe akşamı 6. Bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 29 yarışmacı ve 29 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.

Finalde ise bütün alanı alması durumunda kazanacağı büyük ödül ise 1 Milyon TL olacak.

Alan'da haftanın ödülü 100.000 TLAlan'da haftanın ödülü 100.000 TL

Alan, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 18 Temmuz Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv'de!

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