Ali Koç, Aziz Yıldırım HABERTÜRK TV CANLI İZLE 📺 Aziz Yıldırım - Ali Koç Habertürk TV canlı, full HD izle

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Ali Koç, Aziz Yıldırım canlı yayını için araştırmalar hızlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesinde, adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Seçim öncesinde son bir hamle olarak Ali Koç, Aziz Yıldırım'a canlı yayın yapma teklifinde bulundu. Aziz Yıldırım'ın kabul ettiği davet, kulüp tarihinde önemli bir adım olarak kaydedildi.