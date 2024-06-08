Ali Koç, Aziz Yıldırım HABERTÜRK TV CANLI İZLE 📺 Aziz Yıldırım - Ali Koç Habertürk TV canlı, full HD izle

Ali Koç, Aziz Yıldırım canlı yayını için araştırmalar hızlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesinde, adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Ali Koç, Aziz Yıldırım canlı yayını için araştırmalar hızlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri öncesinde, adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Seçim öncesinde son bir hamle olarak Ali Koç, Aziz Yıldırım'a canlı yayın yapma teklifinde bulundu.
Aziz Yıldırım'ın kabul ettiği davet, kulüp tarihinde önemli bir adım olarak kaydedildi.
Yıldırım, resmi açıklamasında, Ali Koç ile baş başa, moderatörsüz bir şekilde bir ulusal kanalda canlı yayına çıkacağını belirtti. Bu karar, futbol camiasında ve Fenerbahçe taraftarları arasında büyük bir heyecan ve merakla karşılandı.
Başkanlık seçimi öncesi Ali Koç'un canlı yayın çağrısına, rakip aday Aziz Yıldırım'dan beklenen yanıt geldi. Yıldırım, "Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız" dedi.
DETAYLAR BELLİ OLDU!
Aziz Yıldırım ve Ali Koç, 23.00'da HaberTürk TV'de yayına çıkma kararı aldı.