Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak 2024? 3. sezon tarihi belli oldu mu? Kızılcık Şerbeti yeni sezon oyuncuları kimler?

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali, 7 Haziran Cuma günü ekranlara geldi. İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan dizi, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı bir yapım.
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali, 7 Haziran Cuma günü ekranlara geldi. İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan dizi, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı bir yapım.
KIZILCIK ŞERBETİ 3. SEZONU (YENİ SEZON) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kızılcık Şerbeti 7 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 66. bölümü ile sezon finali yapıyor. 2 sezonu geride bırakan dizi 3. sezonu ile gelecek sezon yeniden ekranlara gelecek. Kızılcık Şerbeti 1. sezon finali 9 Haziran'da yapılmış ve 2. sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde başlamıştı. Bu doğrultuda dizinin 3. sezonunun da eylül ayında başlayabileceği düşünülüyor.
Oyuncu kadrosu hakkında resmi açıklama gelmedi.
KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde (sezon finali); Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir.
Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler. Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklif etmeye karar verir.
Doğa ve Giray'ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım'ın Abdullahlar'a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.