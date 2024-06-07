Mutfak Bahane’de dört haftalık büyük maraton başladı!

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ATV'nin sevilen programı Mutfak Bahane'de gelinler ve kayınvalideler dört haftanın sonunda 60 bileziğin sahibi olmak için büyük yarışa başladı.

Dört haftalık büyük yarışta kimileri pes ederek büyük sezon finalinde olamayacak kimileri ise 60 bilezik için kıyasıya mücadele edecek.