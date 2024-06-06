Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 163. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü yayınıyla tüm kategorilerde aldığı izlenme payıyla, bir kez daha en çok izlenen yapım oldu.

Tüm Kişiler' de aldığı %35,78 AB Sosyal Statü'de %32,85 ve 20+ABC1'de aldığı %35,42 izlenme payı'yla hem kendi saat dilimindeki, hem de Prime Time kuşağında birinci olan yapımları geçerek, adını bir kez daha zirveye yazdırdı!