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Sabahtan akşama atv izlendi! Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi!

‘Kuruluş Osman’, dün yayınlanan 163. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %5,98 reyting, %18,68 izlenme payı AB kategorisinde %5,22 reyting, %18,12 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde de %5,67 reyting %17,22 izlenme payı alarak tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu. Müge Anlı ise izlenme payıyla rakiplerini gölgede bıraktı! İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 13:31 Güncelleme 06 Haziran 2024, 13:31
Sabahtan akşama atv izlendi! Kuruluş Osman seyirciyi ekrana kilitledi!

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Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 163. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü yayınıyla tüm kategorilerde aldığı izlenme payıyla, bir kez daha en çok izlenen yapım oldu.

Tüm Kişiler' de aldığı %35,78 AB Sosyal Statü'de %32,85 ve 20+ABC1'de aldığı %35,42 izlenme payı'yla hem kendi saat dilimindeki, hem de Prime Time kuşağında birinci olan yapımları geçerek, adını bir kez daha zirveye yazdırdı!

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