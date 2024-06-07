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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 7 Haziran 2024 ATV | Karısı Gülizar, önce Engin’e sonra kuzeni Ekrem’e kaçtı! Muhammet’in isyanı!

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 16:27 Güncelleme 07 Haziran 2024, 16:28
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 7 Haziran 2024 ATV | Karısı Gülizar, önce Engin’e sonra kuzeni Ekrem’e kaçtı! Muhammet’in isyanı!

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

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Önce kocasından sonra annesinden kaçtı! Songül'ün feryadı!

Kocasının en yakın arkadaşına kaçan Mine stüdyoda!

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