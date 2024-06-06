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Survivor All Star'da kim şampiyon olacak? Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak 2024? Finale kalan isimler hangileri?

Survivor 2024, izleyicileri ekran başına kilitleyen maceralarıyla büyük bir heyecana sahne oluyor. Büyük finalin yaklaşmasıyla birlikte heyecanın doruk noktasına ulaştığı yarışmada, son yedi yarışmacı da belli oldu. Yunus Emre, Nefise, Merve, Seda, Ogeday, Batuhan ve Atakan; zorlu parkurlarda, kıyasıya mücadelelerde ve unutulmaz anlarda yarışmaya devam ediyorlar. Bu yarışmacılar, hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıklarını sınadıkları bu süreçte, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Peki Survivor All Star'da kim şampiyon olacak? Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak 2024? Finale kalan isimler hangileri?

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 11:11 Güncelleme 06 Haziran 2024, 11:11
Survivor All Star’da kim şampiyon olacak? Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak 2024? Finale kalan isimler hangileri?

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Survivor All Star 2024, izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu bir serüvenle devam ediyor. Yarışmanın heyecanı ve rekabeti, final yaklaştıkça katlanarak artıyor. Ocak ayında Dominik'te başlayan bu unutulmaz yolculuk, artık sona yaklaşıyor.

SURVİVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BİTECEK?

Survivor 2024 finali henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl Survivor Final mücadelesi 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme Arena'da düzenlendi. Finaliyle birlikte büyük ödülün de açıklanması bekleniyor.

Bu yıl da haziran ayı ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor. Resmi tarih duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.

SURVİVOR ALL STAR 2024 FİNALİ NEREDE?

Survivor sunucusu Murat Ceylan, büyük finalin İstanbul'da yapılacağını söyledi. İzleyenlerin de seyirci olarak katılacağı final mekanı henüz belli olmadı.

SON YEDİYE KALAN YARIŞMACILAR

Survivor All Star'da bu sezon son yediye kalan yarışmacılar şöyle;

Yunus Emre,

Nefise,

Merve,

Seda,

Ogeday,

Batuhan,

Atakan

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