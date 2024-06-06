Survivor All Star’da kim şampiyon olacak? Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak 2024? Finale kalan isimler hangileri?

Survivor All Star 2024, izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu bir serüvenle devam ediyor. Yarışmanın heyecanı ve rekabeti, final yaklaştıkça katlanarak artıyor. Ocak ayında Dominik'te başlayan bu unutulmaz yolculuk, artık sona yaklaşıyor.
Survivor All Star 2024, izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu bir serüvenle devam ediyor. Yarışmanın heyecanı ve rekabeti, final yaklaştıkça katlanarak artıyor. Ocak ayında Dominik'te başlayan bu unutulmaz yolculuk, artık sona yaklaşıyor.
SURVİVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BİTECEK?
Survivor 2024 finali henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl Survivor Final mücadelesi 13 Haziran Salı günü Kuruçeşme Arena'da düzenlendi. Finaliyle birlikte büyük ödülün de açıklanması bekleniyor.
Bu yıl da haziran ayı ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor. Resmi tarih duyurulduğunda haberimizde yer vereceğiz.
SURVİVOR ALL STAR 2024 FİNALİ NEREDE?
Survivor sunucusu Murat Ceylan, büyük finalin İstanbul'da yapılacağını söyledi. İzleyenlerin de seyirci olarak katılacağı final mekanı henüz belli olmadı.
SON YEDİYE KALAN YARIŞMACILAR
Survivor All Star'da bu sezon son yediye kalan yarışmacılar şöyle;
Nefise,
Merve,
Seda,
Ogeday,
Batuhan,
Atakan