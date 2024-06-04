Kuruluş Osman 163. Bölüm nefes kesecek: Osman Bey ve Bizans Komutanı Konstantin Palealagos karşı karşıya!

HOLOFİRA HAKKINDAKİ GERÇEK

Konstantin'in eline bir mektup geçer. Bu mektup Holofira'nın Osman Bey'e çalıştığını haber vermektedir. Bu haber nelere sebep olacaktır? Konstantin öğrendiklerinden sonra Holofira'ya ne yapacaktır?

ELÇİM HATUN'A OYUN KURULUYOR!

Holofira'nın ifşa oluşu üzerinden Elçim Hatun'a bir oyun kurulmuştur. Elçim Hatun üzerine oynanan bu oyundan kurtulabilecek midir? Tüm bunlara karşı Bala Hatun'un tavrı ne olacaktır?