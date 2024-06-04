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Kuruluş Osman 163. Bölüm nefes kesecek: Osman Bey ve Bizans Komutanı Konstantin Palealagos karşı karşıya!

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 5 Haziran Çarşamba akşamı 20.00’de yayınlanacak olan 163. Bölümünde Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya gelirken, Holofira’nın ifşa oluşu üzerinden Elçim Hatun’a bir oyun kurulmuştur. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 12:58 Güncelleme 04 Haziran 2024, 12:59
Kuruluş Osman 163. Bölüm nefes kesecek: Osman Bey ve Bizans Komutanı Konstantin Palealagos karşı karşıya!

İÇİNDEKİLER

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atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne dair ortaya çıkan detaylar izleyicileri heyecanlandırdı.

OSMAN BEY, KONSTANTİN PALEALAGOS İLE YÜZLEŞİYOR!

Osman Bey ve Komutan Konstantin karşı karşıya gelmiştir. Şimdi mesele kimin ayakta kalacağıdır. Bizans mı? Türk'ün şanlı devleti mi?

OSMAN BEY'İN HAMLESİ

Osman Bey, dur durak bilmeden Konstantin ile mücadeleye devam edecektir. Osman Bey'in Konstantin'e karşı ilk hamlesi ne olacaktır?

GONCA HATUN VE MEHMEY BEY ARASINDA NELER OLACAK?

Mehmet, Gonca'nın rahatsızlanması üzerine telaşlanır, onu merak eder. Abi kardeş arasındaki buzlar eriyecek midir?

HOLOFİRA HAKKINDAKİ GERÇEK

Konstantin'in eline bir mektup geçer. Bu mektup Holofira'nın Osman Bey'e çalıştığını haber vermektedir. Bu haber nelere sebep olacaktır? Konstantin öğrendiklerinden sonra Holofira'ya ne yapacaktır?

ELÇİM HATUN'A OYUN KURULUYOR!

Holofira'nın ifşa oluşu üzerinden Elçim Hatun'a bir oyun kurulmuştur. Elçim Hatun üzerine oynanan bu oyundan kurtulabilecek midir? Tüm bunlara karşı Bala Hatun'un tavrı ne olacaktır?

OSMAN BEY, KONSTANTİN TEHLİKESİNE KARŞI NE YAPACAK?

Konstantin, Osman Bey'i alt etme planları yapmaktadır. Osman Bey, Konstantin'in kurduğu tuzaktan nasıl kurtulacaktır?

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