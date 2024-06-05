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Aldatmak 71. bölüm nefes kesecek: Yüzleşme zamanı!

Perşembe akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Aldatmak’ın 71. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki kadrosunda Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Vahide Perçin gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak’ın final bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 10:29 Güncelleme 05 Haziran 2024, 10:29
Aldatmak 71. bölüm nefes kesecek: Yüzleşme zamanı!

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Güzide'nin hayatı, en başından beri Tarık tarafından kandırıldığını öğrenmesiyle altüst olur. Güzide, davasında beklenmedik bir tanıdıktan yardım isterken, eski kocasının acımasızlığının yeni öğrendiği bilgilerle sınırlı kalmadığından habersizdir.

Oltan, Can'ı ilk defa torunu olarak sever. Duygusal bir yüzleşmenin ardından Oylum'un sırrını saklamayı kabul etse de gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır.

Geçmişte işlediği suçlarla yüzleşen Yeşim, zor günlerden geçer. Güzide'yle arasındaki buzları eritse de içindeki vicdan azabını söndüremeyince büyük bir kararın eşiğine gelir.

İpek'in akli dengesi git gide çökünce şaşırtıcı bir hamlede bulunur. Azra'dan beklenmedik bir ziyaret, Sezai'yi hayatının en zor kararını vermeye sürükler. Sezai kızının dönüşü olmayan bir yolda olduğunu görünce, bir baba olarak yaptığı hatalarla yüzleşir.

'Aldatmak' sürprizlerle dolu final bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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