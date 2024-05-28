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Kuruluş Osman 162. bölüm nefes kesecek: Osman Bey, Konstantin Palealagos ile yüzleşiyor!

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 29 Mayıs Çarşamba akşamı 20:00’de yayınlanacak olan 162. Bölümünde Deniz Evin, diziye Konstantin Palealagos rolüyle dahil oluyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 14:52 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 14:52
Kuruluş Osman 162. bölüm nefes kesecek: Osman Bey, Konstantin Palealagos ile yüzleşiyor!

İÇİNDEKİLER

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OSMAN BEY'İN BÜYÜK HEDEFİ

Osman Bey, beylikler arasındaki savaşı bitirmiştir. Artık büyük hedefi Bursa için harekete geçen Osman Bey'in ilk adımı ne olacaktır?

YÖRÜKLER BURSA KUŞATMASININ HABERCİSİ Mİ?

Yörük obalarının büyük göçü başlamıştır. Osman Bey'in namı için akın akın gelen yörükler, Bursa kuşatmasının habercisi midir?

KAYILARIN SEVİNCİ

Kayı Obası'nda sevinçli bir haber yankılanır. Elçim Hatun ise bu haberle tedirginlik yaşar. Elçim Hatun'u böylesi tedirgin eden şey nedir?

BÜYÜK BİR OYUN KURULUYOR

Kayı Obası'nı içerden harlamak isteyenler yeni bir ihanet oyunu kurarlar. Bunun için en elverişli isim Elçim Hatun'dur. Elçim Hatun üzerinden kurulacak bu kirli oyunda kimlerin parmağı vardır? Holofira da bu oyuna dahil olmuş mudur?

OSMAN BEY'E SUİKAST GİRİŞİMİ

Cenk meydanında yenilmeyen Osman Bey'e büyük bir suikast girişimi yapılır!

Gündüz Bey'in ölüm emrini veren Bursa komutanı Konstantin Palealagos suikastin başıdır. Osman Bey'i alt etmek için büyük yeminler eden Konstantin suikastte başarılı olabilecek midir?

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