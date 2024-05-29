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Survivor All Star 28 Mayıs'ta KİM ELENDİ? Özgür, Seda, Batuhan, Ogeday... Acun Ilıcalı elenen yarışmacıyı açıkladı!

Survivor All Star 2024'te heyecan dolu bir eleme gecesi daha yaşandı. 28 Mayıs Salı günü Damla Can'ın elenmesinin ardından bir yarışmacı daha adaya veda edecek. Peki, bugün Survivor'da kim elendi? Özgür, Seda, Batuhan ve Ogeday arasından kimin meşalesi söndü? Acun Ilıcalı'nın eleme gecesiyle ilgili yaptığı açıklamalar ve 28 Mayıs Salı Survivor bölümünden tüm detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 10:41 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 10:41
Survivor All Star 28 Mayıs’ta KİM ELENDİ? Özgür, Seda, Batuhan, Ogeday... Acun Ilıcalı elenen yarışmacıyı açıkladı!

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Survivor All Star 2024'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçleriyle mücadele ediyorlar.

"Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor All Star 2024'de elenen, adaya veda eden yarışmacı kim oldu?" sorularının yanıtını arıyor.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI
Survivor'da ilk eleme adayı olan isim ÖZGÜR oldu.
İkinci eleme adayı SEDA oldu.
Üçüncü eleme adayı BATUHAN oldu.
Dördüncü eleme adayı OGEDAY oldu.



SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Final düellosunda Seda'ya yenilen Özgür Tetik adaya veda eden isim oldu. 5-2'lik skorla elenen isim Özgür oldu.

Yarışmada bir önceki elenen isim Damla Can olmuştu.

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