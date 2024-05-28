Gündüz kuşağının birincisi Müge Anlı oldu! Manisa’yı sarsan kayıp vakası Müge Anlı’da...

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Mayıs Pazartesi günkü yayınıyla 20+ABC1 kategorisinde ise %4,30 reyting ve %35,18 izlenme payı elde ederek de yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.

MANİSA'YI SARSAN KAYIP VAKASI MÜGE ANLI'DA!

Manisa'dan kaybolan Selin Öztürk'ten, tam 38 gündür haber alınamıyor. Kendisi, duş almak için babasının evine gideceğini söylemişti, ancak o günden beri kendisinden haber alınamıyor. Selin'in ailesi, endişeli bekleyişlerini Müge Anlı'nın stüdyolarında dile getirdi. Anne Yeliz Karalar, Müge Anlı'ya kızının kaybolması ile alakalı oğlu ve eski eşinden şüphelendiğini ifade etti.