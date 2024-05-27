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atv'nin yeni yarışması Alan'da sona kalan 1 milyon TL alacak! Oktay Kaynarca'nın sunumuyla zamana karşı yeni bilgi yarışması!

Tüm dünyada reyting rekorları kıran ‘The Floor’ ATV ekranlarında ‘Alan’ adıyla yayınlanacak. Oktay Kaynarca’nın sunacağı Alan, bilgi ve stratejiyi bir araya getirerek sona kalan yarışmacısına 1 milyon TL dağıtacak.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 08:52 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 09:02
atv’nin yeni yarışması Alan’da sona kalan 1 milyon TL alacak! Oktay Kaynarca’nın sunumuyla zamana karşı yeni bilgi yarışması!

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'The Floor' adıyla tüm dünyada reyting rekorları kıran 'Alan'; Hollanda, İspanya, Fransa, ABD, İtalya, Almanya, Ukrayna, Macaristan'dan sonra şimdi de Türkiye'de yayınlanacak. Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması 'Alan', Oktay Kaynarca sunumuyla yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.

100 yarışmacının yer aldığı, 100 kategoriden oluşan, 1.000.000 TL ödüllü yarışmada; sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor ve seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar.

45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor.

Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor. "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor.


EN ÇOK KİŞİYİ ELEYEN BİRİNCİ
Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor.

Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor. En fazla yarışmacıyı eleyen de günün birincisi oluyor.

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atv’nin yeni yarışması Alan’da sona kalan 1 milyon TL alacak! Oktay Kaynarca’nın sunumuyla zamana karşı yeni bilgi yarışması!
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