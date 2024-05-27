atv’nin yeni yarışması Alan’da sona kalan 1 milyon TL alacak! Oktay Kaynarca’nın sunumuyla zamana karşı yeni bilgi yarışması!

EN ÇOK KİŞİYİ ELEYEN BİRİNCİ Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alan ındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor.

Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor. En fazla yarışmacıyı eleyen de günün birincisi oluyor.