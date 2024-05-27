atv’nin yeni yarışması Alan’da sona kalan 1 milyon TL alacak! Oktay Kaynarca’nın sunumuyla zamana karşı yeni bilgi yarışması!

'The Floor' adıyla tüm dünyada reyting rekorları kıran 'Alan'; Hollanda, İspanya, Fransa, ABD, İtalya, Almanya, Ukrayna, Macaristan'dan sonra şimdi de Türkiye'de yayınlanacak. Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması 'Alan', Oktay Kaynarca sunumuyla yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.
100 yarışmacının yer aldığı, 100 kategoriden oluşan, 1.000.000 TL ödüllü yarışmada; sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor ve seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar.
45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor.