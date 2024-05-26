Salvador Dali'nin Eriyen saatler adıyla da bilinen Belleğin Azmi adlı tablosunun orijinal boyutu yaklaşık hangisi kadardır? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

SALVADOR DALİ'NİN ERİYEN SAATLER ADIYLA DA BİLİNEN BELLEĞİN AZMİ ADLI TABLOSUNUN ORİJİNAL BOYUTU YAKLAŞIK HANGİSİ KADARDIR?

A- A1 KAĞIDI

B- A2 KAĞIDI

C- A3 KAĞIDI

D- A4 KAĞIDI

CEVAP: A4