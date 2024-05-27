SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Dilber katil mi olacak? İnci Taneleri'nde ortalık yangın yeri; Final kararı sonrası...

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç ve Yasemin Baştan gibi oyuncuların yer aldığı İnci Taneleri dizisi sezon finali arasına giriyor. Peki, sezon finalinde neler yaşanacak? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 09:46 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 09:47
Dilber katil mi olacak? İnci Taneleri’nde ortalık yangın yeri; Final kararı sonrası...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İnci Taneleri'nin son bölümünde Piraye, Ayça ve Azem birlikte yemeğe çıktı. Azem, Piraye'nin Arcan'ı tanıdığını fark edince kızının nişanlısıyla ilgili merak ettiklerini Ayça'dan öğrenmeye çalıştı. Ancak, Piraye'nin Nehir için söylediği sözler Azem'i incitti ve kızının ondan kaçmaya çalıştığını anladı.

SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Piraye, Azem'in karısını öldüren bir katil olduğunu öğrenir ve Azem ile yüzleşir. Azem, gerçekleri öğrenen Piraye karşısında yalan söylediği için mahcup olur. Dilber ise, Zahir'in kendisine yönelik kötü davranışlarına daha fazla tahammül edemez ve intikam almaya karar verir.

Fragmanda Dilber'in Zahir'i öldürme planı gözler önüne serildi. İzleyiciler, "Dilber hapse mi girecek?" şeklinde yorumlarda bulundu.

AZEM KIZINA KAVUŞACAK MI?

Cihan ve Nehir ise annelerinin mezarını ziyaret etmek üzere yola çıkarlar. Mezarlıkta kızlarını gören Azem'in gözleri dolu dolu olur. Kızına kavuşma umudu ile yanıp tutuşan Azem, duygusal bir an yaşar. Ancak, bu buluşma beklediği gibi mi sonuçlanacak yoksa yeni sorunlara mı yol açacak?

Azem, Zahir'in otelde kaldığını öğrenince onu bulmaya karar verdi. Bu arada Necmi, Aleyna'nın Reyyaz'ın evinden kaçmasına yardım etti ve birlikte nereye gideceklerini düşünmek için Azem'in kaldığı otele gitti.

Öte yandan, Reyyaz sinirlenerek evin güvenlik ekibini cezalandırdı ve Cihan'ı Aleyna ve Necmi'yi bulması için görevlendirdi.

AZEM'İN SIRRI ORTAYA ÇIKTI!

Piraye, Azem ile aralarındaki sorunu çözdü ve Cenk ile ilişkisini sonlandırmaya karar verdi. Ancak Cenk, evlenme teklif etti ve Piraye bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Piraye, Azem'e haber vererek Cenk'le ayrıldığını söyledi.

Azem, Nehir'i bulmak için nişanlısının oteline gitti ancak Nehir'i bulamadı ve Arcan'ın annesi Mahun ile karşılaştı. Mahun, Nehir'i tanıyıp tanımadığını sorduğunda Azem, kızının huzuru kaçmasın diye tanımadığını söyledi.

Diğer taraftan, Zahir'in iş kurulması için Zerre'ye verdiği parayla ilgili tartışma yaşandı ve Zerre, kiralık katil tutma teklifinde bulundu.

Piraye, Azem ile daha fazla konuşmak için ona mesaj attı ve ikili buluşup konuşma kararı aldı. Ancak buluşma sırasında Talip, Azem'in gerçek kimliğini açıkladı ve Piraye şoke oldu. Talip, Azem'in sabıkalı olduğunu ve karısını öldürdüğünü açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Azem'in sırrı ortaya çıktı ve Piraye'nin yaşadığı şokla birlikte ilişkileri değişti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK’da ’seçim’ oyunlu ’teröristan’ planına karşı atılacak adımlar masada
FETÖ’nün yeğeninden olay itiraf cinsel ifşaat! Pedofili Cevdet Türkyolu i**e Ekrem Dumanlı, BDSM sapıklığı | Himmet paralarıyla içkili alem
Ticaret Bakanlığı tarihi operasyonu duyurdu: 1 milyar TL değerinde kaçakçılığa engel olundu!
Başkan Erdoğan’ın sözleri terör devleti İsrail’i kudurttu! Soykırımcı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’nden sert tepki: Yargılanacaksınız
Milyonlara Temmuz zammı: TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı! Kimlerin tazminatında artış yaşanacak? Emekliler, memurlar ve işçileri neler bekliyor?
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonunda iddianameye damga vuran tanık ifadeleri! Ölüm villaları için sondaj oyunu deşifre oldu
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu tarafından ’hançerlendiğini’ açık açık ilan etti
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! “Önce saldırdı sonra balkona kilitledi” Ayşe ile arasında neler oldu?
CHP’de bir taciz daha örtbas edildi! CHP kadın kolları yöneticisi Özlem Sevgili yaşadığı dehşeti anlattı: Odasında beni öpmeye çalıştı ‘seçim var sus’ dediler
Doğu Demirkol’dan takdire şayan hareket! Tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacak
KİT’lerde harcama kısılacak! İkinci mali önlemler paketi geliyor: 4 alanda yapısal reformlar içeren teklif için çalışma başlatıldı!
Çifte şampiyon Galatasaray’dan Rams Park’ta gövde gösterisi! Süper Lig ve Süper kupası havaya kaldırıldı
Otoda yüzde 20 indirim! Bayilerde 7 Temmuz alarmı: Kampanyalar 300 bin liraya kadar çıktı
Mauro Icardi Fenerbahçe’yi dilinden düşürmüyor! Yine boş durmadı, ’Fener Ağlama’ tezahüratı ile Rams Park’ı inletti
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü: İki devletli çözüm vurgusu
SON DAKİKA