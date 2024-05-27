Dilber katil mi olacak? İnci Taneleri’nde ortalık yangın yeri; Final kararı sonrası...

İnci Taneleri 'nin son bölümünde Piraye , Ayça ve Azem birlikte yemeğe çıktı. Azem, Piraye'nin Arcan'ı tanıdığını fark edince kızının nişanlısıyla ilgili merak ettiklerini Ayça'dan öğrenmeye çalıştı. Ancak, Piraye'nin Nehir için söylediği sözler Azem'i incitti ve kızının ondan kaçmaya çalıştığını anladı.

SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Piraye, Azem'in karısını öldüren bir katil olduğunu öğrenir ve Azem ile yüzleşir. Azem, gerçekleri öğrenen Piraye karşısında yalan söylediği için mahcup olur. Dilber ise, Zahir'in kendisine yönelik kötü davranışlarına daha fazla tahammül edemez ve intikam almaya karar verir.

Fragmanda Dilber'in Zahir'i öldürme planı gözler önüne serildi. İzleyiciler, "Dilber hapse mi girecek?" şeklinde yorumlarda bulundu.

AZEM KIZINA KAVUŞACAK MI?

Cihan ve Nehir ise annelerinin mezarını ziyaret etmek üzere yola çıkarlar. Mezarlıkta kızlarını gören Azem'in gözleri dolu dolu olur. Kızına kavuşma umudu ile yanıp tutuşan Azem, duygusal bir an yaşar. Ancak, bu buluşma beklediği gibi mi sonuçlanacak yoksa yeni sorunlara mı yol açacak?