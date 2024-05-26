2. Viyana Kuşatması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

2. VİYANA KUŞATMASI HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR?

A-FATİH SULTAN MEHMED

B-KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

C-AVCI MEHMED

D-YILDIRIM BAYEZİD

CEVAP: AVCI MEHMED