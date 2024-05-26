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2. Viyana Kuşatması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

2. Viyana Kuşatması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 22:47 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 22:49
2. Viyana Kuşatması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

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2. Viyana Kuşatması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

2. VİYANA KUŞATMASI HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR?

A-FATİH SULTAN MEHMED

B-KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

C-AVCI MEHMED

D-YILDIRIM BAYEZİD

CEVAP: AVCI MEHMED

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