Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Hangi ülkenin şu anki Turizm Bakan Yardımcısı'nın 2012'de Kenan İmirzalıoğlu'yla gönül ilişkisi olduğu haberleri çıkmış ve bu kişi haberleri yalanlasa da hakkında çıkan en güzel dedikodu olduğunu söylemiştir?

A-YUNANİSTAN

B-MEKSİKA

C-ROMANYA

D-İTALYA

CEVAP: A