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Guinnes Dünya Rekorlarına göre en sık yumurtalayan tavuk 364 günde toplam kaç yumurta yumurtlamıştır?

Guinnes Dünya Rekorlarına göre en sık yumurtalayan tavuk 364 günde toplam kaç yumurta yumurtlamıştır? ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 21:55 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 21:56
Guinnes Dünya Rekorlarına göre en sık yumurtalayan tavuk 364 günde toplam kaç yumurta yumurtlamıştır?

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Guinnes Dünya Rekorlarına göre en sık yumurtalayan tavuk 364 günde toplam kaç yumurta yumurtlamıştır? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

GUİNNES DÜNYA REKORLARINA GÖRE EN SIK YUMURTALAYAN TAVUK 364 GÜNDE TOPLAM KAÇ YUMURTA YUMURTLAMIŞTIR?

A-371

B-482

C-693

D-1004

CEVAP: A

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