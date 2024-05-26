Guinnes Dünya Rekorlarına göre en sık yumurtalayan tavuk 364 günde toplam kaç yumurta yumurtlamıştır? Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

GUİNNES DÜNYA REKORLARINA GÖRE EN SIK YUMURTALAYAN TAVUK 364 GÜNDE TOPLAM KAÇ YUMURTA YUMURTLAMIŞTIR?

A-371

B-482

C-693

D-1004

CEVAP: A