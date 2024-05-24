Mutfak Bahane haftanın finalinde neler yaşandı? Nişan takıları konusu final günü ortalığı karıştırdı!

FENOMEN GELİN GÖNÜL MUTFAK BAHANE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Bir sezon boyunca başarıyla yarışan Gönül - Ahmet Ünsan çifti Mutfak Bahane'ye konuk oldu.
FENOMEN GELİN GÖNÜL MUTFAK BAHANE'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Bir sezon boyunca başarıyla yarışan Gönül - Ahmet Ünsan çifti Mutfak Bahane'ye konuk oldu.
Ezeli rakibi seda ile karşı karşıya gelen gönül yarışmaya geri dönebileceğinin sinyalini vererek gövde gösterisi yaptı.
GÜL KAYINVALİDENİN İKİNCİ BAHAR HAYALLERİ NASIL SUYA DÜŞTÜ?
Günlerdir çok konuşulan murat bey ve gül hanımın ikinci bahar hayalleri yarım kaldı. Geçmişin hesaplaşmasını yapıp evliliklerine ikinci bir şans vermesi beklenen çift murat beyin istekleri ile tekrar ayrılığın eşiğine geldi. Gül hanım eski eşini affedecek mi? Yoksa ikinci bahar sadece hayal olarak mı kalacak?
NİŞAN TAKILARI KONUSU FİNAL GÜNÜ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Fenomen eltilerin kayınvalidesi Medine Hanım ile hesaplaşması final gününe damga vurdu. Büyük bir nişan ile evlilik yoluna ilk adımı atacak olan Ebru'nun sözleri olay oldu. Nişanda takılacak olan takıların kız tarafında kalacağını söyleyen ebru kayınvalidesi Medine Hanım ile karşı karşıya kaldı.
HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?
Haftanın kazananı Ebru olurken Cansu ve Mehmet çifti kutu oyunundan kazandıkları dokunulmazlık ile bir hafta daha yarışmada kalmaya hak kazandılar.