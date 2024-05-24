Mutfak Bahane haftanın finalinde neler yaşandı? Nişan takıları konusu final günü ortalığı karıştırdı!

GÜL KAYINVALİDENİN İKİNCİ BAHAR HAYALLERİ NASIL SUYA DÜŞTÜ?

Günlerdir çok konuşulan murat bey ve gül hanımın ikinci bahar hayalleri yarım kaldı. Geçmişin hesaplaşmasını yapıp evliliklerine ikinci bir şans vermesi beklenen çift murat beyin istekleri ile tekrar ayrılığın eşiğine geldi. Gül hanım eski eşini affedecek mi? Yoksa ikinci bahar sadece hayal olarak mı kalacak?