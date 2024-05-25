25 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024 'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçleriyle mücadele ediyorlar.

25 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı ve bu oyunun sonucunda eleme adayları belirlenmeye başlandı.

Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve haftanın eleme adayı kim oldu?