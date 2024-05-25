PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

25 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 25 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümüyle izleyicilere yine unutulmaz anlar yaşattı. Her bölümde olduğu gibi, bu bölümde de yarışmacılar dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele sergiledi.Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte 25 Mayıs Cumartesi Survivor bölümünden detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 00:51 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 00:51
25 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Survivor All Star 2024'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçleriyle mücadele ediyorlar.

25 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı ve bu oyunun sonucunda eleme adayları belirlenmeye başlandı.

Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve haftanın eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 25 MAYIS?
Survivor 2024 All Star yarışmasının 25 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2024 All Star yarışmasının 25 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı olan isim ÖZGÜR oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Katliam durana kadar baskı sürecek! | Enflasyon için kritik tarih | Ekonomide hedeflerden kopmadık
Ekşi Sözlük isimli lağım çukurunun kokmuş zihniyeti! ’Bir çocuğu mu kurtarırsınız yoksa bir köpeği mi?’ sorusuna verilen cevaplar mide bulandırdı
Katil İsrail vahşette sınır tanımıyor! Gizli hapishanelerde kan donduran işkence: Öldürme, infaz, sadistçe davranışlar...
Tahkim Kurulu’dan flaş Galatasaray - Fenerbahçe maçı kararı! Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat...
Fransa Kupası final maçı öncesi PSG ve Lyon taraftarları sokakları savaş alanına çevirdi: 20 kişi yaralandı
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi hesaplarda
Tarihi fark! 20 sandık sonucunda toplam 3 bin 343 oy alan Dursun Özbek yeniden Galatasaray başkanı oldu
Cezaevinde kendisini yaraladı! Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl?
Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor! Saat başı en fazla 100 kişi
İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad seçimlerde aday olabileceğini açıkladı: Daha önce iki kez veto edildi
Meta’nın mesaj şifreleme skandalı! Gazze’deki katliamda hedefleri WhatsApp mı veriyor? 3 kritik bilgi: İletişim, gruplar ve konum
Olaylı derbi sonrası Fenerbahçeli isimlerin savcılık ifadesine ulaşıldı! Saçını çekmedim elime takıldı
MHP lideri Bahçeli Ülkü Ocakları Eğitim Programı’nda konuştu: Hüsrana uğrayacaklar | Asgari ücret çıkışı | Başıboş köpekler...
Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek
İngiliz basını operasyonun detaylarını yazdı| Barış Boyun ev hapsindeyken bazuka saldırısı planladı! Cinayetin ardından gelen tebrik mesajı takibe takıldı
SON DAKİKA