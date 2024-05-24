Kardeşlerim 130. bölüm nefes kesecek: Süsen’in başı belada!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Pek yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor?
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Pek yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor?
KARDEŞLERİM 130. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ömer ile Oğulcan, Süsen'i belalı adamların elinden kurtarmak için telaşla kaybolan elması ararlarken, Süsen korkunç bir acıyla yüzleşir.
Orhan'a karşı iyice düşmanlaşan Emin'in sinsi numaraları, hız kesmeden devam eder. Ömer'in ayağına, beklenmedik bir şans gelirken, arkadaşları da ona destek olur.
Ömer ailesini düşünerek karşısına çıkan cazip teklifi değerlendirmekte tereddüt etmez. Ataman Koleji'nde yeniden ipleri eline alan Akif, tüm çocukları bir motivasyon etkinliğinde buluşturur.
Ayaz'la ilgili gerçekleri öğrenen Cansu ve Sarp'ın cephesinde birtakım gelişmeler yaşanır. Cansu ile Aybike'nin arasındaki ipler git gide gerilmişken, Aybike büyük bir şokla karşı karşıya kalır.
Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!