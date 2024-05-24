PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 24 Mayıs 2024 ATV | 14 yaşındaki hasret okula diye çıktı kaçırıldı! Baba Emrah’ın feryadı!

Seda, gencecik yaşta canına kıyan ablasının sahipsiz mezarına ilk kez gitti! “Kızımı damadım öldürdü” dedi! Ferdi, kayınvalidesini suçladı! Gülsüm ile ilgili şok gelişme! Kocası, kapıları üzerine kilitledi! 12 yıl hapis hayatı yaşadı! Emine’nin feryadı! Karım, çocuğumuzu "öldüreceğim" dedi! Mustafa’nın isyanı! “Karımın sevgilisine kaçtığını ilk sevgilisinden öğrendim” diyen Harun'un feryadı! Karısı Duygu’yu bıraktı masöz Duygu’ya kaçtı! Kaçak koca canlı yayında! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 16:26 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 16:26
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 24 Mayıs 2024 ATV | 14 yaşındaki hasret okula diye çıktı kaçırıldı! Baba Emrah’ın feryadı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Seda, gencecik yaşta canına kıyan ablasının sahipsiz mezarına ilk kez gitti!

"Kızımı damadım öldürdü" dedi! Ferdi, kayınvalidesini suçladı! Gülsüm ile ilgili şok gelişme!

Kocası, kapıları üzerine kilitledi! 12 yıl hapis hayatı yaşadı! Emine'nin feryadı!

Karım, çocuğumuzu "öldüreceğim" dedi! Mustafa'nın isyanı!

Karısı Duygu'yu bıraktı masöz Duygu'ya kaçtı! Kaçak koca canlı yayında!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastık altı çağrısı
Son dakika: MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK/KCK’lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek’i etkisiz hale getirildi
Başıboş sokak köpeği sorununa tarihsel bakış! Atatürk dönemindeki Resmi Gazete’de ’umumi mücade’ vurgusu: ’İtlaf’lı çözümün belgesi
Makam aracıyla göçmen kaçakçılığında flaş detay! Askerler ve Suriyeli göçmenler arasında pazarlık! Adam başı 3 bin dolar
Ankara’yı sel vurdu: Park halindeki aracın altında sıkışan çocuk kamerada
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporu ortaya çıktı: Kurşun izi var mı? Suikast mı düzenlendi?
SON DAKİKA | Talim ve Terbiye Kurulu duyurdu! Yeni müfredat onaylandı! İşte 9 soruda yeni model
Eli kanlı terör örgütü PKK’dan sözde ’teröristan’ planı! Suriye’nin kuzeyinde seçimle meşrulaşma peşindeler
Üsküdar karıştı! Kafede silahlı çatışma: Ölü, yaralı, gözaltı! | Çatışma anı kamerada
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı! FETÖvarı kumpasın hedefinde kimler vardı
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ifade zamanı! Fenerbahçeli isimler için flaş karar! Aralarında İsmail Kartal’ın oğlu da var
EMEKLİYE HEM İKRAMİYE HEM ERKEN MAAŞ | SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine müjde! Mayıs ayı bitmeden bunu yapın!
Müge Anlı’nın programında sürpriz! Ünlü oyuncu izleyicilerin arasında çıktı: Tüm konulara hakimim
Başkan Erdoğan’dan MKYK’da ’değişim’ mesajı: Kırmadan, dökmeden küstürmeden, tamamlayacağız!
Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakim karşısına çıkacak! Erzan’a bir dava da kuzeninin eşinden!
SON DAKİKA