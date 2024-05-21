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Kuruluş Osman 161. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Zalime merhamet, mazluma ihanettir!"

ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman’ın 161. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana "Zalime merhamet, mazluma ihanettir!" sözleri damga vurdu. İşte Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 161. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 12:04 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 12:04
Kuruluş Osman 161. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Zalime merhamet, mazluma ihanettir!

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 161. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin yayınlanan son bölümünde Osman Bey'in kendisine yapılan suikast girişimlerinin ardından İbrahim Bey'in hakimiyetine inanmayıp Mekece'yi fethetmesi bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 160. Bölümünde; Mekece'yi kuşatan Osman Bey oranın mülkünün kendisine ait olduğunu söyleyen İbrahim Bey ve Yakup Bey'in daveti üzerine kaleye gitti. Cerkutay Bey'in "Burada ne yapacağız Bey'im" sözleri üzerine Osman Bey "Mülkümüz olacak Mekece'yi evvelinde görmeyelim mi? dedi. Beylerin ilk hatalarında kaleyi ellerinden alacağını söyleyen Osman Bey Alplerinden kaleyi fethetmek için bütün bilgileri toplamalarını istedi. Osman Bey'in planı dahilinde Gündüz Bey, İbrahim Bey ve Yakup Bey'i konuşmak üzere kendi obasına davet etti. Çağrı üzerine obaya gelen İbrahim ve Yakup Bey, Gündüz Bey'den destek istedi. Beylerin konuşmalarının ardından sözde ikna olan Gündüz Bey ise yanınızdayım diyerek Bey'lerle birlikte hareket edeceğini söyledi.

Kalede kendisine yapılan suikastların ardından fetih kararı veren Osman Bey planını devreye sokarak yakalanmış rolüyle kılık değiştiren Alpler ile birlikte kaleye girdi. Tugay Bey ile konuşan Osman Bey "Bizler buraya esir olmak için değil Mekece'yi almak için geldik" dedi. Bir tokatla Tugay'ı deviren Osman Bey'in ardından kıyafet değiştiren alpler bir bir ortaya çıkarak kaledeki askerleri derdest etti. Mekece'yi fetheden Osman Bey konuklarını beklemeye koyuldu. Tekfur ile buluşan İbrahim Bey, Yakup Bey ve Gündüz Bey kalenin avlusuna girdiler. Avluda Osman Bey'i görünce şaşıran Tekfur ve Beyler'e seslenen Osman Bey "Gündüz Bey, Bey'leri iyi ağırladınız mı?" diye sordu. Gündüz Bey ise "İstediğin üzere çok güzel ağırladık, kimsenin kanına girmeden oturup tatlı tatlı sohbet ettik" dedi. Bunun üzerine Osman Bey ise "Eyvallah iyi yapmışsınız. Şimdi ben de onları mülküm Mekece'de ağırlayacağım" dedi. Yaşananların ardından neler olacağı ise büyük merak konusu oldu.

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