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Ben Bu Cihana Sığmazam 67. bölüm nefes kesecek: Cezayir seçim yapmak zorunda!

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 67. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Salı akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 67. bölümde neler yaşanacak? İşte ipuçları...

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 11:33 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 11:33
Ben Bu Cihana Sığmazam 67. bölüm nefes kesecek: Cezayir seçim yapmak zorunda!

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Cezayir, Habip ve Pırıl'ın intikamını almak için harekete geçer. Belkıs araya girerek Cezayir'den Tura'nın yaptıklarına dair kanıt getirmesini ister.

Tura, bir yandan Cezayir'in tanığı Sandıkçıoğlu'nun konuşmasını engellemek, diğer yandan da yaptıklarını sorgulamaya başlayan Rus istihbaratından kurtulmak zorundadır.

Leyla'dan beklediği desteği alamayan Suna, Arzu'nun sırlarını öğrenmek için harekete geçer. Arzu ise Tura'nın baskısıyla iyice köşeye sıkışmıştır.

Arzu'nun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak olay, evdeki gerilimin de doruğa çıkmasına neden olacaktır.

Cezayir, Tura'ya hiç beklemediği bir karşılık vererek dengeleri değiştirir. Tura ise hem Cezayir'den hem de Ruslardan kurtulmak için büyük bir tuzak kurar. Nefeslerin tutulduğu finalde Cezayir, ailesi ve Tura'nın istekleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

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